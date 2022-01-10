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Блинкен исключил уступки на переговорах России касательно Украины

Автор: Наталья Скороход

США на переговорах с Россией исключают уступки этой стране касательно территориальной целостности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам Блинкена, переговоры США и РФ ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину. Цель переговоров - снижение напряженности.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом", - сказал Блинкен.

Напомним, что США не надеяться на большие результаты после переговоров с Россией. Об этом сообщил Блинкен.

Ранее Блинкен осудил Россию за угрозу Украине. Он сказал, что в таких условиях сложно достичь прогресса на переговорах.

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