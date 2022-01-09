Блинкен о войсках у украинской границы: Россия приставила пистолет к голове Украины

Одно из условий прорыва на переговорах с Москвой о "гарантиях безопасности" - деэскалация на украинской границе. Трудно ожидать прогресса от встречи, когда Россия приставила пистолет к голове Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"Было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ", - сказал Блинкен.

Он добавил, что Россия может в короткие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли удастся.

Условиями для прогресса на переговорах Блинкен назвал деэскалацию и устранение опасений с обеих сторон.