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Блинкен о войсках у украинской границы: Россия приставила пистолет к голове Украины

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Вашингтон, Воскресенье 09 января 2022 18:41
Блинкен о войсках у украинской границы: Россия приставила пистолет к голове Украины Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Одно из условий прорыва на переговорах с Москвой о "гарантиях безопасности" - деэскалация на украинской границе. Трудно ожидать прогресса от встречи, когда Россия приставила пистолет к голове Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ", - сказал Блинкен.

Он добавил, что Россия может в короткие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли удастся.

Условиями для прогресса на переговорах Блинкен назвал деэскалацию и устранение опасений с обеих сторон.

Напомним, ранее в МИД России допустили, что диалог между США и РФ по "гарантиям безопасности" может ограничиться одной встречей.

Отметим, вечером 9 января в Женеве начнутся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель госсекретаря США.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Российская Федерация
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