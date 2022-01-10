Блинкен исключил уступки на переговорах России касательно Украины
США на переговорах с Россией исключают уступки этой стране касательно территориальной целостности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам Блинкена, переговоры США и РФ ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину. Цель переговоров - снижение напряженности.
"Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом", - сказал Блинкен.
Напомним, что США не надеяться на большие результаты после переговоров с Россией. Об этом сообщил Блинкен.
Ранее Блинкен осудил Россию за угрозу Украине. Он сказал, что в таких условиях сложно достичь прогресса на переговорах.