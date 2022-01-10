Блінкен виключив поступки на переговорах Росії щодо України

США на переговорах з Росією виключають поступки цій країні щодо територіальної цілісності України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами Блінкена, переговори США і РФ ведуться не для того, щоб піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну. Мета переговорів - зниження напруженості.

"Мова йде про те, щоб подивитися, чи є в рамках діалогу і дипломатії речі, які обидві сторони, всі сторони можуть зробити для зниження напруженості. Ми робили це в минулому", - сказав Блінкен.