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Блінкен виключив поступки на переговорах Росії щодо України

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США, Понеділок 10 січня 2022 04:23
Блінкен виключив поступки на переговорах Росії щодо України Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США на переговорах з Росією виключають поступки цій країні щодо територіальної цілісності України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами Блінкена, переговори США і РФ ведуться не для того, щоб піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну. Мета переговорів - зниження напруженості.

"Мова йде про те, щоб подивитися, чи є в рамках діалогу і дипломатії речі, які обидві сторони, всі сторони можуть зробити для зниження напруженості. Ми робили це в минулому", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, що США не сподіватися на великі результати після переговорів з Росією. Про це повідомив Блінкен.

Раньше Блінкен засудив Росію за загрозу Україні. Він сказав, що в таких умовах складно досягти прогресу на переговорах.

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