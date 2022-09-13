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Блинкен: Иран сделал шаг назад от заключения ядерной сделки

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 05:30
Блинкен: Иран сделал шаг назад от заключения ядерной сделки Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Высказанная Ираном позиция на переговорах по возобновлению ядерной сделки - это шаг назад. США не будут присоединяться к ней любой ценой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена во время пребывания в Мехико

Чиновник отметил, что в течение последних недель были устранены определенные пробелы.

"Иран отошел от некоторых сторонних требований, не связанных непосредственно с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, что неформально называется Иранской ядерной сделкой - ред.)", - сказал Блинкен.

По его словам, "ответ Ирана на предложения ЕС в отношении ядерной сделки является шагом назад, и это делает маловероятным достижение договоренности в близкой перспективе".

"Мы не собираемся соглашаться на сделку, котороя не соответствует нашим конечным требованиям", - добавил глава Госдепа США.

К слову, власти Ирана направили ЕС ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Однако содержание послания неизвестно.

Напомним, в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции.

При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки.

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Соединенные Штаты Америки Иран Ядерная безопасность
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