Блинкен: Иран сделал шаг назад от заключения ядерной сделки

Высказанная Ираном позиция на переговорах по возобновлению ядерной сделки - это шаг назад. США не будут присоединяться к ней любой ценой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена во время пребывания в Мехико

Чиновник отметил, что в течение последних недель были устранены определенные пробелы.

"Иран отошел от некоторых сторонних требований, не связанных непосредственно с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, что неформально называется Иранской ядерной сделкой - ред.)", - сказал Блинкен.

По его словам, "ответ Ирана на предложения ЕС в отношении ядерной сделки является шагом назад, и это делает маловероятным достижение договоренности в близкой перспективе".

"Мы не собираемся соглашаться на сделку, котороя не соответствует нашим конечным требованиям", - добавил глава Госдепа США.

К слову, власти Ирана направили ЕС ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Однако содержание послания неизвестно.