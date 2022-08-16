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Иран направил ответ на предложения ЕС по восстановлению ядерной сделки

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Тегеран, Вторник 16 августа 2022 04:02
Иран направил ответ на предложения ЕС по восстановлению ядерной сделки Фото: Иран направил ответ на предложения ЕС по восстановлению ядерной сделки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Ирана направили Евросоюзу (ЕС) ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Содержание послания неизвестно.

Утверждается, что ответ передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Тегеран, как сообщается, ждет ответ от Брюсселя в течение двух дней.

Ранее глава ядерного агентства Ирана Махаммад Эслами заявил, что они имеют технические возможности для создания ядерного оружия.

Одновременно указал, что такой задачи нет на повестке дня. Чиновник также добавил, что между Ираном и МАГАТЭ налажено конструктивное сотрудничество, "которое действует без сбоев". К слову, пока неизвестно, каков ядерный потенциал Ирана.

Напомним, в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

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