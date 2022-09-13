Блінкен: Іран зробив крок назад від укладення ядерної угоди

Висловлена Іраном позиція на переговорах з відновлення ядерної угоди - це крок назад. США не поспішатимуть приєднуватися до неї за будь-яку ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена під час перебування у Мехіко

Посадовець зазначив, що впродовж останніх тижнів було усунуто певні прогалини.

"Іран відійшов від деяких сторонніх вимог, не пов’язаних безпосередньо зі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД, що неформально називається Іранською ядерною угодою - ред.)", - сказав Блінкен.

За його словами, "відповідь Ірану на пропозиції ЄС стосовно ядерної угоди є кроком назад, і це робить малоймовірним досягнення домовленості в близькій перспективі".

"Ми не збираємося погоджуватися на угоду, яка не відповідає нашим кінцевим вимогам", - додав глава Держдепу США.

До слова, влада Ірану направила ЄС відповідь на пропозиції щодо відновлення ядерної угоди. Однак зміст послання невідомий.