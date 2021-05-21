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Блинкен и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию против Украины

Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно обсудили российскую агрессию против Украины. Также они коснулись аннексии Крыма.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

В сообщении говорится, что министр иностранных дел Марк Гарно встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах 12-й встречи министров Арктического совета в четверг, 20 мая. В рамках встречи обсудили ряд вопросов, которые касаются как отношений США и Канады, так и ситуации по всему миру.

В ходе встречи Блинкен и Гарно говорили и об Украине, в частности о российской агрессии и аннексии Крыма.

"Министр Гарно и госсекретарь Блинкен также рассмотрели проблемы, создаваемые Россией, в том числе ее подрывные действия, в частности ее крупномасштабные, необъявленные передвижения войск на Украине и вокруг нее и незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

Помимо Украины говорили также о ситуации на Дальнем Востоке, пандемии коронавируса, угрозах со стороны Китая, обсудили экономическое сотрудничество между Канадой и США и другое.

Также сообщается, что в заключение встречи они подтвердили свою общую приверженность проведению Всемирного саммита по демократии.

Напомним, Энтони Блинкен обсудил российскую агрессию против Украины и с министром иностранных дел Швеции. Они выразили общую обеспокоенность по этому поводу.

Ранее сообщалось о встрече Блинкена с Лавровым. Госсекретарь США отметил, что не оставит без ответа российскую агрессию к США и союзникам.

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