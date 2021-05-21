RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Блінкен і глава МЗС Канади обговорили російську агресію проти України

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Канади Марк Гарно обговорили російську агресію проти України. Також вони торкнулися анексії Криму.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

У повідомленні йдеться, що міністр закордонних справ Марк Гарно зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в кулуарах 12-ї зустрічі міністрів Арктичної ради в четвер, 20 травня. У рамках зустрічі обговорили низку питань, які стосуються як відносин США і Канади, так і ситуації по всьому світу.

В ході зустрічі Блінкен і Гарно говорили і про Україну, зокрема про російську агресію та анексію Криму.

"Міністр Гарно і держсекретар Блінкен також розглянули проблеми, створювані Росією, в тому числі її підривні дії, зокрема її великомасштабні, неоголошені пересування військ на Україні й навколо неї та незаконну анексію Криму", - йдеться в повідомленні.

Крім України говорили також про ситуацію на Далекому Сході, пандемію коронавірусу, загрози з боку Китаю, обговорили економічне співробітництво між Канадою і США та інше.

Також повідомляється, що на закінчення зустрічі вони підтвердили свою загальну прихильність проведенню Всесвітнього саміту з демократії.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен обговорив російську агресію проти України і з міністром закордонних справ Швеції. Вони висловили загальну стурбованість з цього приводу.

Раніше повідомлялося про зустріч Блінкена з Лавровим. Держсекретар США зазначив, що не залишить без відповіді російську агресію до США і союзників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америки