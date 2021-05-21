Блінкен і глава МЗС Канади обговорили російську агресію проти України

У повідомленні йдеться, що міністр закордонних справ Марк Гарно зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в кулуарах 12-ї зустрічі міністрів Арктичної ради в четвер, 20 травня. У рамках зустрічі обговорили низку питань, які стосуються як відносин США і Канади, так і ситуації по всьому світу.

В ході зустрічі Блінкен і Гарно говорили і про Україну, зокрема про російську агресію та анексію Криму.

"Міністр Гарно і держсекретар Блінкен також розглянули проблеми, створювані Росією, в тому числі її підривні дії, зокрема її великомасштабні, неоголошені пересування військ на Україні й навколо неї та незаконну анексію Криму", - йдеться в повідомленні.

Крім України говорили також про ситуацію на Далекому Сході, пандемію коронавірусу, загрози з боку Китаю, обговорили економічне співробітництво між Канадою і США та інше.

Також повідомляється, що на закінчення зустрічі вони підтвердили свою загальну прихильність проведенню Всесвітнього саміту з демократії.