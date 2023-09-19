Блінкен допоможе з дипломатичними перемовинами щодо ситуації у Карабасі, - Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен протягом 24 годин може взяти участь у дипломатичних заходах, які ведуться щодо напруженості між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерела агентства, Сполучені Штати ведуть дипломатичні контакти після того, як у вівторок Азербайджан розпочав "антитерористичну діяльність" у регіоні Нагірного Карабаху.

У перемовинах також може взяти участь і держсекретар Блінкен.

Що цьому передувало

Сьогодні Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції. При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

Пізніше влада Азербайджану озвучила умову для припинення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху - вірменські сили у регіоні мають здатися.

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