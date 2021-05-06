Блинкен: борьба с коррупцией - один из важнейших вопросов для украинского народа

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией в нашей стране. Он отметил, что этот вопрос является одним из самым важным для украинского народа.

Такое заявление Блинкен сделал в ходе общения с журналистами в Офисе президента.

"Потому что есть много разных интересов, которые выдвигают против усилий Украины по реформированию и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные личности, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины. И поэтому борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, обсуждался вопрос реформирования институтов в Украине.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена началась в ОП в 11:50.

Кроме того, Блинкен уже встретился с главой МИД Дмитрием Кулебою и главами фракций украинского парламента, а также предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.