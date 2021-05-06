Блінкен: боротьба з корупцією - одне з найважливіших питань для українського народу

В ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським держсекретар США наголосив на необхідностя боротьби з корупцією в нашій країні. Він відначив, що це питання є одним з найважливішим для українського народу.

Таку заяву Блінкен зробив в ході спілкування з журналістами в Офісі президента.

"Тому що є багато різних інтересів, які висупають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні сили, такі як олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України. І тому боротьба з корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, обговорювалося питання реформування інституцій в Україні.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена розпочалася в ОП об 11:50.

Крім того, Блінкен вже зустрівся з головою МЗС Дмитром Кулебою та главами фракцій українського парламенту, а також предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Більш докладно про те, як проходить візит Блінкена до Києва - в матеріалі РБК-Україна.