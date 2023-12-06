Блінкен: безкарність Путіна відкриє скриньку Пандори агресії в усьому світі

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори з агресією по всьому світу", - заявив Блінкен.

За словами державного секретаря США, інші потенційні агресори аналізуватимуть реакцію світу на дії Путіна й винесуть з цього урок.

Ордер на арешт Путіна

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як писало The Independent, диктатору також може загрожувати нова справа про воєнний злочин. Згідно з розслідуванням, Путін заздалегідь планував голод в Україні.