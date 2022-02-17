Блінкен про агресію Росії проти України: ставки набагато вищі

Держсекретар США на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що в сьогоднішній агресії Росії проти України ставки вище. Він підкреслив, що мова йде про безпеку людей і основи світового порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Блінкена на Радбезі ООН.

"Ставки набагато вищі, ніж Україна. Прийшов момент, коли вирішується доля і безпека багатьох людей, а також йдеться про основи статуту ООН і міжнародного порядку, які лежать в основі миру в усьому світі", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що з початку поточної доби на Донбасі сталося понад 40 обстрілів. Він додав, що загострення в ОРДЛО обговорять на засіданні Радбезу ООН 17 лютого.

Зазначимо, раніше Україна звернулася до Ради Безпеки ООН через можливе російське визнання так званих "ДНР" і"ЛНР".

Докладніше про ситуацію на Донбасі - у матеріалі РБК-Україна.