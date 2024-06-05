Відключення світла в Києві. Чому без електрики не працюють світлофори

Чому вимикаються світлофори, коли немає електрики

Відповідно до державних будівельних норм щодо інженерного обладнання будинків чи споруд і проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, а також правил облаштування електроустановок, будь-які електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії:

I категорія - якщо перерва електропостачання може спричинити небезпеку для життя людей, значний збиток суб'єктам господарювання, пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства

II категорія - якщо перерва електропостачання призводить до масового недовипуску продукції, простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів

III категорії - решта електричних приймачів

В Управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у коментарі РБК-Україна уточнили, що світлофорні об'єкти належать до найбільш незахищеної - III категорії електроприймачів.

Чи можна підключити світлофори до резервного живлення

У КМДА повідомили, що обов'язковість застосування резервного джерела живлення до світлофорів не передбачена жодним нормативним документом.

Водночас у міській раді додали, що "на сьогодні у місті Києві облаштовано шафами резервного живлення понад 250 світлофорних об'єктів".

Це, за словами експертів, дозволяє "подовжити час роботи світлофорного об'єкту під час відключення електроживлення".

"Додатково повідомляємо, що для подолання наслідків відключення енергоживлення світлофорних об'єктів працівники підприємства в тісній співпраці з представниками патрульної поліції проводять моніторинг транспортної ситуації на вулично-дорожній мережі м. Києва з постійною комунікацією задля максимального забезпечення безпечного переміщення транспортних і пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі", - наголосили у КМДА.

Уточнюється водночас, що "у зв'язку з обмеженою кількістю технічних ресурсів і нарядів патрульної поліції на сьогодні неможливо забезпечити регулювання одночасно всіх світлофорних об'єктів під час стабілізаційних відключень".