Отключения света в Киеве. Почему без электричества не работают светофоры

Почему выключаются светофоры, когда нет электричества

В соответствии с государственными строительными нормами по инженерному оборудованию зданий или сооружений и проектированию электрооборудования объектов гражданского назначения, а также правилами устройства электроустановок, любые электроприемники по надежности электроснабжения делятся на три категории:

I категория - если перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб субъектам хозяйствования, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый недостаток продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства

II категория - если перерыв электроснабжения приводит к массовому недовыпуску продукции, простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей

III категории - остальные электрические приемники

В Управлении информационной политики и доступа к публичной информации аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в комментарии РБК-Украина уточнили, что светофорные объекты относятся к наиболее незащищенной - III категории электроприемников.

Можно ли подключить светофоры к резервному питанию

В КГГА сообщили, что обязательность применения резервного источника питания к светофорам не предусмотрена ни одним нормативным документом.

В то же время в городском совете добавили, что "на сегодняшний день в городе Киеве обустроено шкафами резервного питания более 250 светофорных объектов".

Это, по словам экспертов, позволяет "продлить время работы светофорного объекта при отключении электропитания".

"Дополнительно сообщаем, что для преодоления последствий отключения энергопитания светофорных объектов работники предприятия в тесном сотрудничестве с представителями патрульной полиции проводят мониторинг транспортной ситуации на улично-дорожной сети г. Киева с постоянной коммуникацией для максимального обеспечения безопасного перемещения транспортных и пешеходных потоков на улично-дорожной сети", - отметили в КГГА.

Уточняется в то же время, что "в связи с ограниченным количеством технических ресурсов и нарядов патрульной полиции на сегодняшний день невозможно обеспечить регулирование одновременно всех светофорных объектов во время стабилизационных отключений".