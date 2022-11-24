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Блэкаут в Украине зафиксировали из космоса (фото)

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Четверг 24 ноября 2022 17:52
Блэкаут в Украине зафиксировали из космоса (фото) Фото: блэкаут в Украине зафиксировали из космоса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Спутники зафиксировали, как украинские города погрузились во тьму после массированных ракетных обстрелов 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На спутниковых снимках видно, как большая часть Украины этой ночью была погружена во тьму.

При этом там отмечают, что ситуация с энергоснабжением в стране постепенно улучшается.

Напомним, вчера российские войска нанесли очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Вследствие обстрелов без света оказалась большая часть страны. Также российские атаки забрали жизни десяти человек, еще 55 получили ранения.

Несмотря на сложную ситуацию к обеду 24 ноября украинские энергетики вернули электричество во все области. Однако первыми заживили объекты критической инфраструктуры.

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