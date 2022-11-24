Блэкаут в Украине зафиксировали из космоса (фото)

Фото: блэкаут в Украине зафиксировали из космоса (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спутники зафиксировали, как украинские города погрузились во тьму после массированных ракетных обстрелов 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.