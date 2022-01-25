Блэкаут в Центральной Азии: Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении электричества

"В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов", - говорится в сообщении.

В то же время в Казахстане сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии.

"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - говорится в сообщении Tengri News в Telegram.