Массовые отключения электричества в Центральной Азии: названа причина
Проблема с отключением света связана с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии. Причины выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АКИpress.
"Предварительно, проблема с отключением электричества связана с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии", - сообщает СМИ со ссылкой на свои источники.
В настоящее время выясняются причины отключения.
Электричества нет по всему Кыргызстану, в южной части Казахстана, в том числе в Алматы, и в Ташкенте (Узбекистан).
Фото: карта-схема основных электрических сетей 220-500 кВ Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Южного Казахстана (geoenergetics.info)
Напомним, три страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизия) остались без света. В частности, из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды - не работают насосные станции.