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Блекаут у Центральній Азії: Узбекистан та Казахстан звинуватили один одного у відключенні електрики

Автор: Іванна Шовкун

В Узбекистані зазначили, що відключення електроенергії в трьох країнах Центральної Азії сталося через аварію в Казахстані. Однак влада Казахстану відповіла, що стрибок напруги в мережі був у сусідніх країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство енергетики Узбекистану в Telegram.

"Внаслідок великої аварії в електромережі Республіки Казахстан сталися перебої в електропостачанні Алма-Атинської, Шимкентської, Туркестанської областей та прилеглих районів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Казахстані повідомили, що аварійне відключення світла сталося з вини енергетиків Узбекистану та Киргизії.

"Зважаючи на значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався стрибок потужності на транзит електроенергії 500 кВ "Північ - Схід - Південь Казахстану", - йдеться в повідомленні Tengri News у Telegram.

Нагадаємо, проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії. Причини з'ясовуються.

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