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Блэкаут в Курской области РФ устроила СБУ, - источники

Россия, Вторник 26 сентября 2023 15:19
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Блэкаут в Курской области РФ устроила СБУ, - источники Фото: дрон СБУ устроил блэкаут в Курской области РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Дрон Службы безопасности Украины (СБУ) сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области (Россия). Без света осталось семь населенных пунктов.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как уточняют в ведомстве, такой "хлопок" - свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

"Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - добавляет источник в Службе.

Как сообщалось, число диверсий в самой России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

Напомним, 18 мая Россия обвинила Украину в очередной так называемой "атаке дронов". Россияне заявили, что два беспилотника якобы пытались атаковать Курскую область.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация дрони
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