Блекаут у Києві. В якому разі загрожує і що з евакуацією: роз'яснення ДТЕК

У якому випадку може статися блекаут?

За словами Сахарука, блекаут може статися лише у тому випадку, коли автоматика без попередження буде вимикати систему.

"Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання", - пояснює він.

Простими словами, коли відбувається таке перевантаження, то це можна порівняти з випадком, що й у квартирі - "пробка вимикається".

"Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від'єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла", - зазначає Сахарук.

При цьому виконавчий директор ДТЕК нагадав, що точкові блекаути вже траплялися у деяких містах. Наприклад, у Харкові під час обстрілів.

Два сценарії. За гіршим - можлива евакуація

"Київ і область - якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому - вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту", - звертає увагу Сахарук.

Перший сценарій

Важливо. Якщо спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке дасть можливість заживити м. Київ, то це питання однієї години (коли система розвернеться).

Другий сценарій

Однак, як пояснює Сахарук, якщо не буде цього джерела живлення і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, це вже не година.

"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення", - зазначив Сахарук.