Блэкаут в Киеве. В каком случае грозит и что с эвакуацией: разъяснение ДТЭК

В каком случае может произойти блекаут?

По словам Сахарука, блекаут может произойти только в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему.

"Блекаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления", - объясняет он.

Простыми словами, когда происходит такая перегрузка, это сравнимо со случаем, что и в квартире - "пробка выключается".

"То есть автоматика срабатывает и отключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела", - отмечает Сахарук.

При этом исполнительный директор ДТЭК напомнил, что точечные блекауты уже встречались в некоторых городах. К примеру, в Харькове во время обстрелов.

Два сценария. По худшему - возможна эвакуация

"Киев и область - если будут новые обстрелы, то исключать такое отключение автоматики нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том - выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блекаута", - обращает внимание Сахарук.

Первый сценарий

Важно. Если сработает автоматика и будет источник питания, который позволит заживить г. Киев, то это вопрос одного часа (когда система развернется).

Второй сценарий

Однако, как объясняет Сахарук, если не будет этого источника питания и его нужно будет предоставлять из-за восстановления подстанции или линии, это уже не час.

"Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения", - отметил Сахарук.