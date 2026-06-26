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Блэкаут и топливный кризис в Севастополе: часть магазинов и рынков закрылись

00:46 26.06.2026 Пт
2 мин
На что жалуются жители Севастополя и других городов в Крыму?
aimg Эдуард Ткач
Блэкаут и топливный кризис в Севастополе: часть магазинов и рынков закрылись Фото: кризис с топливом вызвал рост цен на стройматериалы (Getty Images)
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В Севастополе из-за проблем с электричеством и топлива закрылась часть магазинов и рынков, перестал ходить общественный транспорт и выросли цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания "Агентство".

По словам местных жителей, из-за отключений света и нехватки бензина встали поставки, часть продавцов не может добраться до работы, плохо работает связь, а на работу люди добираются пешком или на велосипедах.

"Света сутки не было, соответственно половина магазинов не работает и рынки также. Проблема не только в отсутствии электричества - из-за отсутствия бензина на заправках не могут доехать продавцы. Живем в осаде", - сказал один из собеседников.

Другой житель рассказал о подорожании продуктов. Говорит, что картошка на рынке стоила по 50 рублей за килограмм, неделю назад по 100, а в четверг 25 июня уже по 150.

Еще один житель Севастополя сказал, что цены на продукты выросли, "но не критично". По его словам, продукты есть, просто люди сметают их с полок. В частности, житель Балаклавы (часть Севастополя) пожаловался, что в его районе полки в магазинах пустые.

Помимо этого выросла стоимость строительных материалов. Если в конце мая строительные смеси стоили по 400 рублей за мешок, то в начале июня уже больше 700 рублей. При этом из-за дефицита топлива доставить материалы в город невозможно даже по таким ценам.

"Мы решили остановить бизнес и уехать за город к друзьям - там река и лес, хотя бы будет пресная вода и дрова. Такой вот у нас на несколько недель будет внеплановый отпуск", - сказала собеседница.

Кроме того, люди из других населенных пунктов оккупированного Крыма тоже жалуются на многочасовые отключения света, неработающие магазины, аптеки и банкоматы.

Блэкаут и очереди на выезд из Крыма

Напомним, 25 июня в Севастополе выключили свет без графика и каких либо предупреждений для жителей. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев написал, что ограничения ввели якобы из-за перегрузки электросетей за пределами региона.

Также мы писали, что в среду, 24 июня, спутник Planet Labs зафиксировал огромное скопление автомобилей в сторону Крымского моста. Очередь составила примерно 10 километров.

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