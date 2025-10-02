Блекаут на ЧАЕС, Славутич без світла, а Чернігів на графіках: наслідки удару РФ

Головне:

Росіяни вдарили по підстанції у Славутичі

Обстріл призвів до блекауту на ЧАЕС і перебоїв у Чернігівській області

Славутич зараз без світла, розгорнуто "пункти незламності"

Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, але радіаційної загрози немає

Чернігів та область перейшли на графіки відключення світла

По якому об'єкту в Славутичі вдарили росіяни

Під час чергової дронової атаки на північні райони України стало відомо про удар по електропідстанції в місті Славутич Київської області.

Близько 16:00 місто залишилося без світла і води, на місце прильотів одразу виїхали пожежники. Мер Юрій Фомічов повідомив, що подача води відновиться по годинах, а в місті розгорнуть "пункти незламності".

Він також опублікував кадри, на яких видно густий чорний дим у районі підстанції.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, це був цілеспрямований удар. Росіяни застосували понад 20 дронів - за попередньою оцінкою, це були "Шахеди".

"Частину безпілотників вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист об'єкта", - зазначив він.

Яка ситуація в Славутичі після удару

На місце прильотів у Славутичі виїхав начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його даними, станом на 22:30 місто залишалося без централізованого електропостачання. Ведуться роботи з підключення резервних джерел.

Критично важливі об'єкти вже на генераторах. Водопостачання відновлено, центральна лікарня працює в штатному режимі і зі світлом від альтернативних джерел.

Крім того, на цілодобовий режим перевели п'ять супермаркетів, які також працюють як "пункти незламності". Там можна зарядити телефон та отримати необхідну допомогу.

Також у Славутичі розгорнули 10 повноцінних "пунктів незламності" зі світлом, теплом, чаєм і водою. До ранку мають запрацювати ще 10 наметів ДСНС (теж із теплом, світлом та їжею), підключених до Starlink для стабільного інтернету.

"Кожен може там знайти допомогу і відчути, що ми разом у цій складній ситуації", - додав Калашник.

Для забезпечення зв'язку в Славутич виїхали бригади від операторів "Київстар", Vodafone і Lifecell. Завдяки генераторам на ключових вузлах зв'язок працює стабільно, резерв є.

Чи є загрози через блекаут на Чорнобильській АЕС

Близько 20:45 стало відомо, що через удар по підстанції в Славутичі в блекауті опинилася Чорнобильська АЕС.

Унаслідок стрибків напруги припинилося електропостачання нового безпечного конфайнмента. Це ключовий об'єкт, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок і запобігає викиду радіоактивних матеріалів.

Пізніше президент Зеленський повідомив, що блекаут на ЧАЕС тривав понад три години. Він нагадав, що на новому укритті зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, накопиченого за час роботи атомної станції, - загалом понад 3250 тонн.

"Росіяни не могли не знати, що удар по об'єктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля", - додав він і закликав міжнародну спільноту жорстко відреагувати на дії Росії.

Близько 23:00 міністр енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що знеструмлені об'єкти Чорнобильської АЕС знову під'єднані до мережі. Рівень радіації не перевищує контрольні рівні. Загроз для населення немає.

Ситуація в Чернігові, області та що відомо про графіки

Після прильоту по підстанції в Славутичі також зникло світло в Чернігові та деяких районах області. Через кілька годин оператор "Чернігівобленерго" повідомив про критичну ситуацію в енергосистемі.

Зокрема, через масований російський удар сталася системна аварія, внаслідок чого без світла залишилися понад 300 000 споживачів у низці районів.

У зв'язку з тим, що наявних потужностей в енергосистемі недостатньо, Чернігів та область з 20:00 перейшли на погодинні графіки відключення світла одразу в чотири черги.

Принцип графіків такий - три через шість. Тобто три години зі світлом і шість годин без світла. При цьому окремо зазначено час на перепідключення, коли світло вмикатиметься і вимикатиметься.

Мешканців Чернігова та області закликають економити електрику. Графіки обіцяють скасувати, коли ситуація стабілізується.

Детальніше з графіками можна ознайомитися за посиланням.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський зазначив, що водоканал уже частково працює від автономних джерел. Тиск води задовільний.

Міські лікарні забезпечені генераторами та працюватимуть у штатному режимі. Водночас школи переводять на дистанційку до кінця тижня, а дитячі садки зачиняють лише на завтра, 2 жовтня.

Міський електротранспорт працюватиме у звичному режимі, вуличне освітлення - ні, як і світлофори, де немає безперебійного електроживлення.

Патрульна поліція Чернігова перейшла на посилений режим. Влада розгортає "пункти незламності", а система оповіщення про повітряні тривоги працюватиме у звичайному режимі.

Щодо області, то начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус обіцяє, що всі лікарні, об'єкти ЖКГ та заклади соціальної сфери перейдуть на генератори.

Поліція посилить чергування в знеструмлених містах і населених пунктах. Оператори мобільного зв'язку діють за відпрацьованими алгоритмами. А в районах, де не вистачить альтернативних потужностей водоканалів, організовують підвезення води.