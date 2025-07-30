Блакитний краб захоплює Чорне море? Вчені пояснили, чи загрожує він місцевій фауні

Звідки взявся блакитний краб у Чорному морі

За інформацією завідувача Чорноморського відділу Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії (ІРГЕМО) Сергія Хуторного, блакитний краб - природній мешканець західної частини Атлантичного океану.

Його поява в акваторії Чорного моря дійсно фіксується, проте вже не вперше.

Станом на сьогодні офіційно підтверджено знахідки понад 30 особин блакитного краба - біля різних чорноморських берегів. Із них близько 15 - в українських водах.

Нещодавнє дослідження, проведене спільно трьома науковими установами із застосуванням сучасних методів ДНК-аналізу, показало, що особини блакитного краба, знайдені в Україні, мають генетичний зв'язок із популяціями в Італії та США.

"Це дає змогу відстежувати шляхи його поширення", - зауважили у Держрибагентстві.

Чи загрожує блакитний краб місцевій фауні

Українцям розповіли, що ситуація з появою біля українського узбережжя Чорного моря інвазивного виду - чесапікського блакитного краба (Callinectes sapidus) - перебуває в полі зору науковців ІРГЕМО.

Наголошується, що наразі загрози для місцевої фауни він не становить.

"Поодинокі знахідки цього виду реєструються вже впродовж кількох років, що свідчить про його поступову, але не масову появу", - пояснили експерти.

Так, наприклад, минулого року науковці зафіксували самку блакитного краба з майже 1,5 млн ікринок.

"Проте їхнє виживання в умовах Чорного моря, яке має відносно низьку солоність, є обмеженим через складний багатостадійний розвиток", - додали у Держрибагентстві.

Як адаптується блакитний краб і хто його конкуренти

За словами фахівців, процес адаптації нового виду - блакитного краба - в місцевих умовах є складним і довготривалим.

"Тому інформація про його можливе масове поширення та комерційне використання наразі є передчасною", - розповіли українцям.

Крім того, значну природну конкуренцію новому вселенцеві створюють аборигенні види крабів:

трав'яний;

кам'яний;

мармуровий та ін.

Уточнюється, що їх популяції (виходячи з останніх спостережень) є стабільними та поширеними у північно-західній частині Чорного моря.

"Водночас наукова спільнота пам'ятає успішні приклади адаптації, масового розвитку та подальшого використання інших інвазивних видів (рапана, піленгаса тощо), тому ситуація перебуває під постійним моніторингом", - визнали експерти.

Насамкінець у Держрибагентстві зауважили, що українські науковці продовжують приділяти велику увагу вивченню біологічних процесів у Чорному морі.

"Крім того, після завершення війни має розвиватися сектор морської аквакультури (марикультури), що є одним із перспективних напрямів відновлення та зміцнення економіки держави", - підсумували в установі.