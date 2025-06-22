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Рапани атакують мідії: чи залишаться українці без улюблених чорноморських делікатесів

Неділя 22 червня 2025 08:32
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Рапани атакують мідії: чи залишаться українці без улюблених чорноморських делікатесів Рапани у Чорному морі знищили частину мідій (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Інвазивні види (перенесені за межі свого природного існування) можуть бути серйозними конкурентами місцевим і впливати на їх чисельність. Саме так сталось із рапанами та мідіями у Чорному морі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи "Інституту морської біології НАН України" Віктор Демченко.

Чому інвазивні види "не дружать" з місцевими

За словами експерта, між інвазивними й місцевими видами може бути конкуренція:

  • за харчові ресурси;
  • за місця мешкання;
  • за місця розмноження;
  • за місця зимівлі тощо.

"Тим паче, що інвазивні види інтенсивно розмножуються, бо не мають конкуренції. Оскільки з'являються в новій екосистемі, де їх ніхто не виловлює і ними не харчуються", - зауважив Демченко.

Він додав, що у цей період відбувається спалах їх чисельності.

"Якщо потім екосистема намагається збалансувати всі процеси, їхня популяція знижується. Але до того часу вони можуть завдати шкоди аборигенним видам... Тому інвазивні види є глобальною проблемою в екосистемах", - пояснив біолог.

Що відбувається з рапанами та мідіями у Чорному морі

Демченко повідомив, що рапана (рід великих хижих морських скельних равликів з родини Мурексові) є інвазивним видом, який з'явився у Чорному морі в 60-х роках.

"Його намагалися акліматизувати й розводити штучно. Потім він потрапив у природні водойми", - розповів спеціаліст.

Він додав, що впродовж останніх 10 років "рапана почала заселяти північно-західний шельф Чорного моря".

"Вона знищила мідії, оскільки ними харчується. Зараз більшість популяції мідії є в депресивному стані, особливо у відкритих частинах моря, де раніше їх активно добували", - поділився біолог.

Водночас чисельність рапанів - досить велика.

"До війни їх виловлювали 12 тисяч тонн на рік. Для порівняння, риби - 5-6 тисяч тонн. Тобто рапана стала основним промисловим ресурсом в останні роки в Чорному морі", - пояснив доктор біологічних наук.

Насамкінець він зауважив, що про ситуацію станом на зараз говорити важко (адже науковці не мають можливості досліджувати, що відбувається біля Криму або в інших акваторіях Чорного моря).

"Але сподіваємося, що її (рапани, - Ред.) чисельність знизиться і це позитивно відобразиться на мідії", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що працівники національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області під час обстеження узбережжя Чорного моря знайшли мазут, викинуту на берег рибу та загиблого дельфіна.

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