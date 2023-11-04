Благословляв окупантів на вбивства. СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу
Очільнику РПЦ Володимиру Гундяєву повідомлено про підозру через сприяння збройній агресії Російської Федерації та заперечення воєнних злочинів терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Згідно з даними слідства, патріарх Кирил входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-терориста й один із перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну проти України.
Для поширення пропаганди злочинець масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території Росії, а також представників УПЦ МП в Україні.
"Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів", - додає СБУ.
Зазначається, що в березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де Кирило благословив командуючого Росгвардії Росії на війну проти України.
Фото: Володимир Гундяєв, очільник РПЦ (t.me/SBUkr)
Також наприкінці лютого 2023 року на YouTube-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовував окупацію України.
Зокрема злочинець неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував війну проти України й закликав вірян об’єднатися проти нашої країни.
Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:
- ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників;
- ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.
"Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.
Діяльність УПЦ Московського патріархату
Цього року СБУ провела низку перевірок у єпархіях УПЦ МП.Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.
Також було відкрито справу проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла, якого підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.
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