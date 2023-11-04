Благословлял оккупантов на убийства. СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу
Главе РПЦ Владимиру Гундяеву сообщено о подозрении из-за содействия вооруженной агрессии Российской Федерации и отрицания военных преступлений террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Согласно данным следствия, патриарх Кирилл входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-террориста и один из первых, кто публично поддержал полномасштабную войну против Украины.
Для распространения пропаганды преступник массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории России, а также представителей УПЦ МП в Украине.
"Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видео-комментариев", - добавляет СБУ.
Отмечается, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где Кирилл благословил командующего Росгвардии России на войну против Украины.
Фото: Владимир Гундяев, глава РПЦ (t.me/SBUkr)
Также в конце февраля 2023 года на YouTube-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывал оккупацию Украины.
В частности преступник неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал войну против Украины и призывал верующих объединиться против нашей страны.
Гундяеву сообщено о подозрении по следующим статьям:
- ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников;
- ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.
"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.
Деятельность УПЦ Московского патриархата
В этом году СБУ провела ряд проверок в епархиях УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.
Также было открыто дело против бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла, подозреваемого в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
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