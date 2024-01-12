Благословил "присоединение" Луганска к РФ: в Украине объявили подозрение митрополиту УПЦ МП
СБУ сообщила о заочном подозрении митрополиту УПЦ МП. Сторонник российской агрессии благословил "присоединение" Луганска к РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционном митрополите Луганской епархии УПЦ (МП) Василии Поворознюке, который сотрудничает с российскими захватчиками во временно захваченном городе", - говорится в сообщении.
Активный поклонник российской оккупации
Как отмечают в ведомстве, в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных регионов Украины в состав РФ.
Там он поддержал агрессивную войну РФ против Украины и захват части украинской территории, в том числе Луганской области.
В мае того же года Поворознюк был на заседании "круглого стола", проводимого в Луганске под руководством главаря т.н. ЛНР Леонида Пасечника.
Тогда под камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие "резолюции", где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте.
Кроме того, в ходе многочисленных интервью для кремлевских пропагандистов он героизировал российских оккупантов и призвал к продолжению войны против Украины.
Санкции и объявления подозрения
На основании собранных доказательств Поворознюку сообщили о подозрении за пособничество государству-агрессору. Ранее к нему применили санкции.
"Поскольку клирик скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Луганской области, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - отметили в СБУ.
Правоохранители ищут предателей в Украине
Недавно правоохранители задержали сотрудника "Укрзілизниця", который шпионил за техникой Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.
Накануне мы сообщали, что правоохранители задержали руководителя "управления труда и социальной политики Херсонского городского округа" РФ.
Вчера стало известно о задержании еще пятерых вражеских приспешников, которые агитировали за присоединение к РФ и одобряли российскую агрессию.
Сегодня мы сообщали о том, что за передачу захватчикам автопарка "скорых" для депортации украинских детей в РФ была задержана экс-чиновщица Херсона.
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