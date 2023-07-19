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Благодійний матч Шевченка та Зінченка безкоштовно покажуть в Україні

Фото: Олександр Зінченко з Андрієм Шевченком стали амбасадорами United24 (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Антон Федорців

Українські вболівальники зможуть безкоштовно переглянути поєдинок за участі понад двох десятків іменитих футболістів на чолі з Андрієм Шевченком і Олександром Зінченком у столиці Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MEGOGO Спорт Україна.

Поєдинок команд лідерів збірної України різних поколінь збере зірок європейського футболу 2000-х. Захід Game4Ukraine відбудеться 5 серпня. Усі виручені кошти витратять на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, що постраждав від війни РФ проти України.

Безкоштовно матч покажуть на медіасервісі MEGOGO. Трансляція буде доступною у розділі "Спорт" та в окремому поп-ап-каналі Game4Ukraine, що з'явиться в день події. Окрім того, поєдинок транслюватиме інтерактивний канал "MEGOGO Футбол Перший".

Навіть із безкоштовним переглядом кожен українець зможе долучитися до благодійного збору. Для глядачів передбачать опцію пожертви в розмірі 240 грн. Благодійність дозволить узяти участь у розіграші футболок зірок матчу з автографами.

Раніше Шевченко і Зінченко зворушливо презентували прийдешній матч. Вони записали спеціальне відео для промоції благодійного поєдинку заради збору коштів для українців. У промо футболіст і тренер пригадали найпам'ятніші моменти в історії вітчизняного футболу.

До команди Шевченка приєднаються Дзола, Тоні, Діда, Ето'О, Ессьєн, Каннаваро, Зеєдорф, а також вінгер "синьо-жовтих" Мудрик. Натомість до Зінченка потрапили Леманн, Пірс, Мертезакер, Ріїсе, Валенсія, Вієйра, Вілшер, Давідс. Список зірок постійно доповнюється.

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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Олександр ЗінченкоАндрій ШевченкоMegogo