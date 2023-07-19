Благотворительный матч Шевченко и Зинченко бесплатно покажут в Украине

Поединок команд лидеров сборной Украины разных поколений соберет звезд европейского футбола 2000-х. Мероприятие Game4Ukraine состоится 5 августа. Все вырученные средства потратят на восстановление Михаил-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от войны РФ против Украины.

Бесплатно матч покажут на медиасервисе MEGOGO. Трансляция будет доступна в разделе "Спорт" и в отдельном поп-ап-канале Game4Ukraine, который появится в день события. Кроме того, поединок будет транслировать интерактивный канал "MEGOGO Футбол Первый".

Даже с бесплатным просмотром каждый украинец сможет присоединиться к благотворительному собранию. Для зрителей предусмотрена опция пожертвования в размере 240 грн. Благотворительность позволит принять участие в розыгрыше футболок звезд матча с автографами.

Ранее Шевченко и Зинченко трогательно представили грядущий матч. Они записали специальное видео для продвижения благотворительного поединка ради сбора средств для украинцев. В промо футболист и тренер вспомнили самые памятные моменты в истории отечественного футбола.

К команде Шевченко присоединятся Дзола, Тони, Деда, Это'О, Эссьен, Каннаваро, Зеедорф, а также вингер "сине-желтых" Мудрик. Зато к Зинченко попали Леманн, Пирс, Мертезакер, Риисе, Валенсия, Виейра, Уилшир, Давидс. Список звезд постоянно дополняется.