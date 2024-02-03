Благодійні внески у пологовому - обов'язкові чи ні: що кажуть у МОЗ

У Національній службі здоров’я спростували фейк про те, що нібито необхідні сплачувати всі благодійні внески у пологових будинках.

Зазначається, що медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я за відповідним пакетом.

При цьому отримати безкоштовно допомогу при пологах можна незалежно від місця реєстрації.

"Ви можете проживати в одному районі міста, а для пологів вибрати пологовий будинок в іншому районі. Ви можете бути зареєстрованими, наприклад, на півдні України, але якщо обставини складаються так, що вам зручніше народжувати в медзакладі, розташованому на заході України, - це ваше право", - йдеться у повідомленні.

Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.