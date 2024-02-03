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Благотворительные взносы в роддоме - обязательны или нет: что говорят в Минздраве

Фото: украинцам объяснили, нужно ли платить обязательно благотворительные взносы в роддоме (Виталий Носач, РКБ-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Благотворительные взносы в роддомах не являются обязательными. Медицинская помощь при родах бесплатная, если медучреждение заключило договор с Национальной службой здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ в Telegram.

В Национальной службе здоровья опровергли фейк о том, что якобы необходимо оплачивать все благотворительные взносы в роддомах.

Отмечается, что медицинская помощь при родах бесплатная в роддомах и медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья по соответствующему пакету.

При этом получить бесплатно пособие при родах можно независимо от места регистрации.

"Вы можете проживать в одном районе города, а для родов выбрать роддом в другом районе. Вы можете быть зарегистрированными, например, на юге Украины, но если обстоятельства складываются так, что вам удобнее рожать в медучреждении, расположенном на западе Украины, - это ваше право", - говорится в сообщении.

Программа медгарантий покрывает роды независимо от того, решает ли женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице, ограничивается ли исключительно присутствием персонала родильного отделения.

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дії".

Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.

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НСЗУдітиМинистерство здравоохранения Украины