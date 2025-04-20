Благодатний вогонь прибув в Україну: святиня прямує з Волині до Києва

У ніч на Великдень Благодатний вогонь прибув до України через міжнародний пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею.

Святиню, яка традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні Пасхи, першими зустріли прикордонники Волинського загону.

Фото: Благодатний вогонь прибув в Україну

Вогонь було доставлено з Варшави, а українські прикордонники забезпечили його оперативне та безпечне перетинання державного кордону.

Фото: Благодатний вогонь прибув в Україну

Зі Львівщини Благодатний вогонь вирушив до Києва, звідки буде розподілений по всіх регіонах України - до храмів, монастирів та парафій.