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Благодатний вогонь прибув в Україну: святиня прямує з Волині до Києва

Фото: Благодатний вогонь прибув в Україну (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Благодатний вогонь прибув в Україну напередодні Великодня. Його першими зустріли прикордонники на Волині.

У ніч на Великдень Благодатний вогонь прибув до України через міжнародний пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею.

Святиню, яка традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні Пасхи, першими зустріли прикордонники Волинського загону.

Фото: Благодатний вогонь прибув в Україну

Вогонь було доставлено з Варшави, а українські прикордонники забезпечили його оперативне та безпечне перетинання державного кордону.

Фото: Благодатний вогонь прибув в Україну

Зі Львівщини Благодатний вогонь вирушив до Києва, звідки буде розподілений по всіх регіонах України - до храмів, монастирів та парафій.

В Україні Великдень проходить в умовах війни, тому у регіонах діє комендантська година. Поліція посилить заходи безпеки на великодні свята, можливі перевірки громадян.

У Херсонській області вводять режим світломаскування на ніч Великодня. З 21:00 до 05:00 вмикати світло у будинках і на вулиці заборонено.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть завдати ударів по енергетиці України напередодні і після Великодня.

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