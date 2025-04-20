Благодатный огонь прибыл в Украину: святыня направляется с Волыни в Киев

В ночь на Пасху Благодатный огонь прибыл в Украину через международный пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей.

Святыню, которая традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, первыми встретили пограничники Волынского отряда.

Фото: Благодатный огонь прибыл в Украину

Огонь был доставлен из Варшавы, а украинские пограничники обеспечили его оперативное и безопасное пересечение государственной границы.

Фото: Благодатный огонь прибыл в Украину

Со Львовской области Благодатный огонь отправился в Киев, откуда будет распределен по всем регионам Украины - в храмы, монастыри и приходы.