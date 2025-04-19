Світломаскування на Великдень: у Херсонській області заборонили вмикати світло вночі
У Херсонській області запровадили світломаскування вночі на Великдень. Світло заборонено вмикати на вулиці і в будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
У Херсонській області напередодні Великодня провели засідання Ради оборони. За результатами наради місцева влада вирішила посилити заходи безпеки на Великдень. Херсонська ОВА не виключає провокацій з боку російських окупантів.
"Робитимемо все можливе, аби допустити масового скупчення людей та запобігти трагедіям", - зазначив Прокудін.
У святкові дні у Херсонській області збільшать кількість правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти області. Голова ОВА закликав жителів бути обачними та реагувати на сигнали тривоги.
У Херсонській області встановили спеціальний режим світломаскування на Великдень у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло у будинках.
"Наступне - захист населення міста Херсон. Ухвалили рішення надати дозвіл придбати 10 вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням. Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах. Також необхідну допомогу отримають наші оборонці", - додав голова ОВА.
Також на засіданні Ради оборони обговорили питання мобілізації та організації роботи військово-лікарських комісій.
Великдень в Україні
Вже завтра, 20 квітня, в Україні будуть відзначати одне з головних християнських свят - Великдень.
Як повідомили РБК-Україна у Національній поліції, на Великдень правоохоронці посилять заходи безпеки у регіонах. Поліцейські можуть проводити перевірки.
Також варто наголосити, що днями президент Володимир Зеленський попередив українців, що РФ напередодні і після Великодня може завдати ударів по енергетиці. Українська розвідка має інформацію, що РФ готується до атак.
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