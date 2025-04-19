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Світломаскування на Великдень: у Херсонській області заборонили вмикати світло вночі

Херсон, Субота 19 квітня 2025 13:28
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Світломаскування на Великдень: у Херсонській області заборонили вмикати світло вночі Фото: у Херсонській області заборонили вмикати світло вночі на Великдень (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області запровадили світломаскування вночі на Великдень. Світло заборонено вмикати на вулиці і в будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

У Херсонській області напередодні Великодня провели засідання Ради оборони. За результатами наради місцева влада вирішила посилити заходи безпеки на Великдень. Херсонська ОВА не виключає провокацій з боку російських окупантів.

"Робитимемо все можливе, аби допустити масового скупчення людей та запобігти трагедіям", - зазначив Прокудін.

У святкові дні у Херсонській області збільшать кількість правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти області. Голова ОВА закликав жителів бути обачними та реагувати на сигнали тривоги.

У Херсонській області встановили спеціальний режим світломаскування на Великдень у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло у будинках.

"Наступне - захист населення міста Херсон. Ухвалили рішення надати дозвіл придбати 10 вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням. Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах. Також необхідну допомогу отримають наші оборонці", - додав голова ОВА.

Також на засіданні Ради оборони обговорили питання мобілізації та організації роботи військово-лікарських комісій.

Великдень в Україні

Вже завтра, 20 квітня, в Україні будуть відзначати одне з головних християнських свят - Великдень.

Як повідомили РБК-Україна у Національній поліції, на Великдень правоохоронці посилять заходи безпеки у регіонах. Поліцейські можуть проводити перевірки.

Також варто наголосити, що днями президент Володимир Зеленський попередив українців, що РФ напередодні і після Великодня може завдати ударів по енергетиці. Українська розвідка має інформацію, що РФ готується до атак.

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