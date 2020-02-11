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США призывают Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма

Новости » Политика     11.02.2020 - 20:39
США призывают Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США призывают уважать права человека в Украине

Посольство США в Украине призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посольство заявляет, что контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в Симферополе.

"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г. Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму. Кроме того, в санкционный список попала компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Кроме того, министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

В свою очередь правительство России расширило санкции против Украины а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров.

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