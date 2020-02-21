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BlaBlaCar перестав працювати в Криму через санкції проти Росії

Новини » Політика     21.02.2020 - 14:03
BlaBlaCar перестав працювати в Криму через санкції проти Росії
Ілюстративне фото (kommersant.ru)

BlaBlaCar зовсім нещодавно припинив надавати послуги в Криму

Французька компанія BlaBlaCar перестала працювати в окупованому Криму через санкції проти Російської Федерації. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що сервіс BlaBlaCar не працює на території Криму у відповідності з обмежувальними заходами Європейського союзу. При цьому в компанії підкреслили, що сервіс перестав працювати на півострові нещодавно.

Відзначимо, на сайті BlaBlaCar при спробі знайти попутника для поїздок в Крим або з території півострова з'являється повідомлення "На жаль, сервіс недоступний в цьому регіоні".

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї заявив, що ЄС не буде переглядати санкції проти Російської Федерації, поки вона не досягне прогресу у виконанні мінських угод.

Посольство США в Україні закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні. Крім того, Вашингтон заявляє, що контрольовані Росією "суди" не мають права заарештовувати кримськотатарських активістів.

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