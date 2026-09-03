Бізнесу в Україні допоможуть швидко перенести склади в безпечні місця, - ОП

В Україні запускають цілодобовий режим роботи обласних військових адміністрацій та створюють спеціальні робочі групи для децентралізації складів і збереження продукції підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити.
У відповідь на загрози з боку РФ для об'єктів централізованого зберігання продукції в регіонах активовано протокол реагування за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Департаменти економіки ОВА переходять на цілодобову роботу для постійного зв'язку з бізнесом.
Для опрацювання звернень підприємств у кожній ОВА відкриють "єдине вікно". Номери телефонів оприлюднять на офіційних сайтах адміністрацій.
Спеціальні робочі групи допоможуть підприємцям:
Також спільно з Міністерством розвитку громад та територій України й ОВА вже сформовано групи для вирішення логістичних питань.
Щотижня на платформі "Діалог влади та бізнесу" під керівництвом голів ОВА проходитимуть онлайн-консультації.
Підприємців закликають звертатися з питаннями щодо відновлення, розширення або релокації.
За потреби кількість зустрічей збільшуватимуть, а обмін даними між регіонами дозволить швидко маршрутизувати запити у найбільш зручні локації.
Нагадаємо, що вересень 2026 року вирізняється активними кроками держави для підтримки підприємців та захисту економіки.
Зокрема, уряд погодив масштабні спрощення умов роботи для ФОП, які передбачають скорочення кількості звітних періодів на рік та мінімізацію перевірок.
Водночас через атаки РФ на продовольчі склади українцям радять формувати мінімальні запаси товарів.
Проте урядовці запевняють, що критичного дефіциту продуктів в Україні немає і запасу харчів на тиждень буде цілком достатньо.