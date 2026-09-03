Бизнесу в Украине помогут быстро перенести склады в безопасные места, - ОП

Поддержка бизнеса и новые локации

В ответ на угрозы со стороны РФ для объектов централизованного хранения продукции в регионах активирован протокол реагирования по доверенности президента Украины Владимира Зеленского.

Департаменты экономики ОВА переходят на круглосуточную работу по постоянной связи с бизнесом.

Для обработки обращений предприятий в каждой ОВО откроют "единственное окно". Номера телефонов будут обнародованы на официальных сайтах администраций.

Специальные рабочие группы помогут предпринимателям:

Обеспечить децентрализацию складирования и хранения в общинах.

Оперативно развернуть работу на потенциальных площадках в кратчайшие сроки.

Получить сопровождение и помощь с территориями, коммуникациями и логистикой при открытии резервных или дополнительных локаций в других областях.

Также совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и ОВА уже сформированы группы по решению логистических вопросов.

Консультации и "Диалог власти и бизнеса"

Еженедельно на платформе "Диалог власти и бизнеса" под руководством глав ОВА будут проходить онлайн-консультации.

Предпринимателей призывают обращаться с вопросами по восстановлению, расширению или релокации.

При необходимости количество встреч будут увеличиваться, а обмен данными между регионами позволит быстро маршрутизировать запросы в наиболее удобные локации.