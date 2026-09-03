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Бизнесу в Украине помогут быстро перенести склады в безопасные места, - ОП

22:18 03.09.2026 Чт
2 мин
Для бизнеса готовят срочные изменения
aimg Сергей Козачук
Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Никита (t.me/zakarpatskaODA)

В Украине запускают круглосуточный режим работы областных военных администраций и создают специальные рабочие группы для децентрализации складов и хранения продукции предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Виктора Никиты.

Поддержка бизнеса и новые локации

В ответ на угрозы со стороны РФ для объектов централизованного хранения продукции в регионах активирован протокол реагирования по доверенности президента Украины Владимира Зеленского.

Департаменты экономики ОВА переходят на круглосуточную работу по постоянной связи с бизнесом.

Для обработки обращений предприятий в каждой ОВО откроют "единственное окно". Номера телефонов будут обнародованы на официальных сайтах администраций.

Специальные рабочие группы помогут предпринимателям:

  • Обеспечить децентрализацию складирования и хранения в общинах.
  • Оперативно развернуть работу на потенциальных площадках в кратчайшие сроки.
  • Получить сопровождение и помощь с территориями, коммуникациями и логистикой при открытии резервных или дополнительных локаций в других областях.

Также совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и ОВА уже сформированы группы по решению логистических вопросов.

Консультации и "Диалог власти и бизнеса"

Еженедельно на платформе "Диалог власти и бизнеса" под руководством глав ОВА будут проходить онлайн-консультации.

Предпринимателей призывают обращаться с вопросами по восстановлению, расширению или релокации.

При необходимости количество встреч будут увеличиваться, а обмен данными между регионами позволит быстро маршрутизировать запросы в наиболее удобные локации.

Что предшествовало

Напомним, что сентябрь 2026 года отличается активными шагами государства для поддержки предпринимателей и защиты экономики.

В частности, правительство согласовало масштабные упрощения условий работы для ФЛП, которые предполагают сокращение количества отчетных периодов в год и минимизацию проверок.

В то же время из-за атак РФ на продовольственные склады украинцам советуют формировать минимальные запасы товаров.

Однако чиновники уверяют, что критического дефицита продуктов в Украине нет и запаса продовольствия на неделю будет вполне достаточно.

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