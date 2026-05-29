Бізнесу назвали чіткий дедлайн для перепідтвердження критичності

За словами міністра, підприємства не зобов'язані постійно підтверджувати свій статус критично важливих. Востаннє перепідтвердження проводилося у грудні 2024 року, коли уряд одночасно переглянув критерії, зокрема щодо рівня заробітної плати.

"Тепер стосовно перехідного періоду. Так само як і минулого разу, в грудні 2024 року, і цього буде три місяці дано підприємствам на перепідтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм", - сказав Соболев.

Він запевнив, що механізм уже відпрацьований, а необхідні документи та пакети рішень підготовлені, тому процес не має бути складнішим, ніж під час попереднього перегляду.

"І раз на півтора року в умовах воєнного стану передивлятися критичності підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливо, тому що ситуація змінюється", - зазначив міністр.