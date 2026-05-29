Бизнесу назвали четкий дедлайн для переподтверждения критичности

По словам министра, предприятия не обязаны постоянно подтверждать свой статус критически важных. Последний раз переподтверждение проводилось в декабре 2024 года, когда правительство одновременно пересмотрело критерии, в частности по уровню заработной платы.

"Теперь относительно переходного периода. Так же как и в прошлый раз, в декабре 2024 года, и в этом будет три месяца дано предприятиям на переподтверждение своей критичности. То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм", - сказал Соболев.

Он заверил, что механизм уже отработан, а необходимые документы и пакеты решений подготовлены, поэтому процесс не должен быть сложнее, чем во время предыдущего пересмотра.

"И раз в полтора года в условиях военного положения пересматривать критичности предприятий, которые реально критичны для экономики государства, нам кажется справедливо, потому что ситуация меняется", - отметил министр.