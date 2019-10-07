Бизнесмены из США пытались изменить руководителя "Нафтогаза", - AP

Группа американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась добиться смены руководства компании "Нафтогаз". Об этом пишет Associated Press.

Ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, издание заявляет, что подобные попытки были предприняты весной 2018. В групе бизнесменов - Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III. Все они являются клиентами Джулиани.

"В начале марта, Фруман, Парнас и Сарджант продвигали идею замены Андрея Коболева в должности председателя правления НАК "Нафтогаз" на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Для достижения цели они рекламировали свои связи с Джулиани и Трампом", - указано в статье.

Однако планы американских бизнесменов не сбылись, поскольку Петр Порошенко проиграл президентские выборы.

Напомним, ранее газета Politico писала, что министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" и включить в него больше граждан США. Перри считал, что тэто помогло бы "Нафтогазу" "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций".