Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление "Нафтогаза"

Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

По данным Politico, Рик Перри считал, что такие изменения помогут сократить зависимость от поставок энергоносителей из РФ

Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут "Нафтогазу" "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

По словам источника, Перри "не считал, что правление "Нафтогаза" было на достаточно высоком уровне, поэтому он предположил им расширить правление и привлечь новых людей более высокого уровня… включая некоторых граждан США". В частности, американский министр предложил кандидатуры руководителей базирующихся в его родном штате Техас компаний.

Официальный представитель Министерства энергетики США Шейлин Хайнс подтвердила, что глава ведомства рекомендовал расширить наблюдательный совет "Нафтогаза".

Также Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. Так, в мае глава Минэнерго возглавлял американскую делегацию на инаугурации украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Рик Перри заявлял, что США вероятнее всего продолжат санкционную политику в отношении РФ.