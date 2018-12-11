Бизнесмен просит президента остановить шантаж со стороны СБУ и Минкульта

Фото: Артур Мхитарян (taryangroup.com)

Артур Мхитарян заявил, что его шантажирует Служба безопасности Украины

Киевский бизнесмен, владелец компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил, что его шантажирует Служба безопасности Украины (СБУ) и требует квартиры взамен на "решение вопросов" с Министерством культуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение на Facebook.

По его словам, цена вопроса - 1 млн долларов.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ Сегодня я вынужден обратиться к Петру Алексеевичу Порошенко, так как считаю, что мой бизнес стал жертвой шантажа Службы безопасности Украины. Это видео — мое разъяснение того, что происходит последнее время вокруг Taryan Group и нескольких десятков строительных и девелоперских компаний в Украине. Неужели в момент, когда в нашей стране военное положение, СБУ нечем заняться, кроме как шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов? Я понимаю, что сейчас после моего видеообращения на меня могут «спустить всех собак», придумают какие-то нарушения, чтобы очернить меня и скомпрометировать. Могут начать ставить палки в колеса, блокировать любые процессы в моем бизнесе. Но я готов к этому, поскольку я не хочу становиться соучастником и поощрять беспредел, который разрушает и выдавливает прогрессивный бизнес из страны. Уверен, что молчать нельзя! Если силовики не перестанут кошмарить бизнес и специально создавать проблемы, загонять предпринимателей в ловушку, у нашей страны не будет будущего! Прошу вас поступить по совести, поддержать нас и сделать свой личный вклад в развитие свободного предпринимательства, чтобы не дать коррупционерам повод лишний раз сделать вид, что ничего не происходит и «замолчать проблему»! Хватит кошмарить бизнес! Петро Порошенко Юрій Луценко Volodymyr Groysman Євген Нищук Арсен Аваков Опубліковано Artur Mkhitaryan Вівторок, 11 грудня 2018 р.

"Появляются "разные люди" от СБУ и за большие деньги, с угрозами закрыть стройку, предлагают "решить" этот вопрос. Цена — 1 миллион долларов или квартиры в нашем доме. А чтобы мы не долго думали над "предложением от которого нельзя отказаться", СБУ использует грязные PR-технологии. Из всего этого потока неправдивых сообщений напрашивается вывод, что цель подобных грязных пиар-технологий является остановка продаж. Отпугивая клиентов, чтобы загнать меня и мою компанию в нужный СБУ угол", - рассказывает основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян.

По его словам, за последние два года, искусственно созданы барьеры для получения согласований в Министерстве культуры и организована коррупционная "кормушка".

"Министерство культуры саботирует выдачу согласований нескольким десяткам строительных и девелоперских компаний. Если проанализировать выданные бумаги — такие ограничения касаются далеко не всех! "Да" — получают в основном застройщики, связанные с бывшими и нынешними чиновниками", — добавил предприниматель.

Мхитарян утверждает, что строит дом на территории бывшего завода и участок не относится к землям историко-культурного наследия, что подтверждает и сам Минкульт, и Институт археологии Национальной Академии Наук Украины. Но в это же время Генпрокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласований Минкульта.

"На множество компаний, в том числе и мою, завели такие уголовные дела с превышением полномочий и нарушением подследственности! Неужели в момент, когда в Украине военное положение, СБУ нечем заняться, чем шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?", — говорит Мхитарян.

После "шантажа со стороны СБУ" девелопер обратился к президенту и попросил разобраться с данной ситуацией.

Ранее чиновник Госдепа Джордж Кент обратил внимание, что следователи СБУ не должны заниматься экономическими делами — это не функция разведслужбы. Он отметил, что самый большой страх украинского бизнеса — давление со стороны СБУ.

В сентябре генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что взятки в сфере строительства со времен Януковича выросли в четыре раза. Также недавно генпрокурор подтвердил, что готов задерживать не только "решал", но и их заказчиков.

"Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей "решал" — задержим и должностных лиц", - заявил Луценко.

Как известно, инвестиционно-девелоперская компания TARYAN Group была создана Артуром Мхитаряном в 2011 году во время учебы на Executive MBA в NOVA Southeastern University во Флориде. Первым проектом компания стал лайфстайл клуб TSARSKY. За последние 2 года компания построила два жилых проекта: дом с первым в Украине парком на крыше Royal Tower и дом с первым в Украине бассейном, фитнесом и рестораном на крыше Jack House.

Сейчас Taryan Group строит в центре Киева необычный жилой комплекс Taryan Towers с тремя концептуальными крышами, двухэтажными стеклянными мостами и прогулочной дорожкой на высоте 100 метров. Артур Мхитарян активно пропагандирует предпринимательство, выступая на различных форумах и конференциях. Входит в рейтинги различных СМИ, как лучший топ-менеджер строительной отрасли. Ментор нескольких деловых клубов. Глава строительного комитета СУП (Спілки українських підприємців).