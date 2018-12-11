Бізнесмен просить президента припинити шантаж з боку СБУ та Мінкульту

Фото: Артур Мхітарян (taryangroup.com)

Артур Мхітарян заявив, що його шантажує Служба безпеки України

Київський бізнесмен, власник компанії Taryan Group Артур Мхітарян заявив, що його шантажує Служба безпеки України (СБУ) і вимагає квартири взамін на "вирішення питань" з Міністерством культури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення на Facebook.

За його словами, ціна питання - 1 млн доларів.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Сьогодні я змушений звернутися до Петра Олексійовича Порошенка, так як вважаю, що мій бізнес став жертвою шантажу Служби безпеки України. Це відео — моє роз'яснення того, що відбувається останнім часом навколо Taryan Group і декількох десятків будівельних і девелоперських компаній в Україні. Невже в момент, коли в нашій країні воєнний стан, СБУ нічим зайнятися, окрім як шантажувати приватний бізнес і вимагати квартири за вирішення питань? Я розумію, що зараз після мого відеозвернення на мене можуть «спустити всіх собак», придумають якісь порушення, щоб очорнити мене і скомпрометувати. Можуть почати ставити палиці в колеса, блокувати будь-які процеси в моєму бізнесі. Але я готовий до цього, оскільки я не хочу ставати співучасником і заохочувати свавілля, який руйнує і видавлює прогресивний бізнес з країни. Впевнений, що мовчати не можна! Якщо силовики не перестануть кошмарити бізнес і спеціально створювати проблеми, заганяти підприємців у пастку, у нашої країни не буде майбутнього! Прошу вас вчинити по совісті, підтримати нас і зробити свій особистий внесок в розвиток вільного підприємництва, щоб не дати корупціонерам привід зайвий раз зробити вигляд, що нічого не відбувається і «замовчати проблему»! Досить кошмарити бізнес! Петро Порошенко Юрій Луценко Volodymyr Groysman Євген Нищук Арсен Аваков Опубліковано Artur Mkhitaryan Вівторок, 11 грудня 2018 р.

"З'являються "різні люди" від СБУ і за великі гроші, з погрозами закрити будівництво, пропонують вирішити це питання. Ціна — 1 мільйон доларів або квартири в нашому будинку. А щоб ми не довго думали над "пропозицією від якої не можна відмовитися", СБУ використовує брудні PR-технології. З усього цього потоку неправдивих повідомлень напрошується висновок, що мета подібних брудних піар-технологій є зупинка продажів. Відлякуючи клієнтів, щоб загнати мене і мою компанію в потрібний СБУ кут", - розповідає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян.

За його словами, за останні два роки, штучно створені бар'єри для отримання погоджень у Міністерстві культури і організована корупційна "годівниця".

"Міністерство культури саботує видачу погоджень кільком десяткам будівельних і девелоперських компаній. Якщо проаналізувати видані папери — такі обмеження стосуються далеко не всіх! "Так" — одержують переважно забудовники, пов'язані з колишніми і нинішніми чиновниками", — додав підприємець.

Мхітарян стверджує, що будує будинок на території колишнього заводу і ділянка не відноситься до земель історико-культурної спадщини, що підтверджує і сам Мінкульт, і Інститут археології Національної Академії Наук України. Але в цей же час Генпрокуратура і слідчі СБУ відкривають кримінальні справи про нібито відсутність погоджень Мінкульту.

"На безліч компаній, у тому числі і мою, завели такі кримінальні справи з перевищенням повноважень та порушенням підслідності! Невже в момент, коли в Україні воєнний стан, СБУ нічим зайнятися, ніж шантажувати приватний бізнес і вимагати квартири за вирішення питань?", — каже Мхітарян.

Після "шантажу з боку СБУ" девелопер звернувся до президента і попросив розібратися з даною ситуацією.

Раніше чиновник Держдепу Джордж Кент звернув увагу, що слідчі СБУ не повинні займатися економічними справами — це не функція розвідслужби. Він зазначив, що найбільший страх українського бізнесу — тиск з боку СБУ.

У вересні генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що хабарі у сфері будівництва з часів Януковича зросли в чотири рази. Також нещодавно генпрокурор підтвердив, що готовий затримувати не тільки "решал", але і їх замовників.

"Ще раз підтверджую обіцянку, дану на нараді в Мінрегіонбуді будівельникам: заяви про хабарництво будуть ефективно відпрацьовуватися. До наручників для тих, хто вимагає гроші. У разі підтвердження зв'язків "решал" — затримаємо і посадових осіб", - заявив Луценко.

Як відомо, інвестиційно-девелоперська компанія TARYAN Group була створена Артуром Мхітаряном в 2011 році під час навчання на Executive MBA в NOVA Southeastern University у Флориді. Першим проектом компанія став лайфстайл клуб TSARSKY. За останні 2 року компанія побудувала два житлових проекти: будинок з першим в Україні парком на даху Royal Tower і будинок з першим в Україні басейном, фітнесом і рестораном на даху Jack House.

Зараз Taryan Group будує в центрі Києва незвичайний житловий комплекс Taryan Towers з трьома концептуальними дахами, двоповерховими скляними мостами і прогулянковою доріжкою на висоті 100 метрів. Артур Мхітарян активно пропагує підприємництво, виступаючи на різних форумах і конференціях. Входить в рейтинги різних ЗМІ, як кращий топ-менеджер будівельної галузі. Ментор декількох ділових клубів. Голова будівельного комітету СУП (Спілки українських підприємців).