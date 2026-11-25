Укриття і бізнес

Уряд продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози.



Тепер підприємства, які ще не забезпечили доступ до укриттів, зможуть продовжувати роботу:

за погодженням із працівниками,

з дотриманням організаційних заходів безпеки.

Рішення напрацьовано спільно з бізнесом та відповідно рекомендаціям Верховної Ради.



Кабмін просить підприємців облаштовувати укриття у випадках, коли є така можливість та доцільність.

Деталі рішення

З 5 червня 2027 року діятиме диференційований підхід. Він залежатиме від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті:

до 20 осіб включно - без обов'язкового укриття, але з оповіщенням, інформуванням про доступні укриття, погодженням із працівниками та організаційними заходами безпеки.

від 21 до 99 осіб - доступ до укриття, безпечний простір або, за визначених умов, найбільш захищене внутрішнє приміщення.

100 і більше осіб - обов'язковий доступ до готового укриття достатньої місткості.

Окремі винятки передбачені для: