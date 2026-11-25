Укрытия и бизнес

Правительство продлило до 4 июня 2027 года включительно переходный период для бизнеса по выполнению требований защиты работников и посетителей во время желтого уровня воздушной угрозы.



Теперь предприятия, еще не обеспечившие доступ к укрытиям, смогут продолжать работу:

по согласованию с работниками,

с соблюдением организационных мер безопасности.

Решение наработано совместно с бизнесом и, соответственно, рекомендациям Верховной Рады.



Кабмин просит предпринимателей обустраивать укрытия в случаях, когда есть возможность и целесообразность.

Детали решения

С 5 июня 2027 года будет действовать дифференцированный подход. Он зависит от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте:

до 20 человек включительно - без обязательного укрытия, но с оповещением, информированием о доступных укрытиях, согласованием с работниками и организационными мерами безопасности.

от 21 до 99 человек - доступ к укрытию, безопасное пространство или, при определенных условиях, наиболее защищенное внутреннее помещение.

100 и более человек - обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.

Отдельные исключения предусмотрены для: