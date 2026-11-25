Правительство пошло навстречу бизнесу и смягчило требования к использованию укрытий во время желтой тревоги. У предпринимателей есть время до начала июня 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства экономики в Telegram.
Правительство продлило до 4 июня 2027 года включительно переходный период для бизнеса по выполнению требований защиты работников и посетителей во время желтого уровня воздушной угрозы.
Теперь предприятия, еще не обеспечившие доступ к укрытиям, смогут продолжать работу:
Решение наработано совместно с бизнесом и, соответственно, рекомендациям Верховной Рады.
Кабмин просит предпринимателей обустраивать укрытия в случаях, когда есть возможность и целесообразность.
С 5 июня 2027 года будет действовать дифференцированный подход. Он зависит от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте:
Отдельные исключения предусмотрены для:
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада рекомендует Кабинету Министров пересмотреть решение о запрете работы бизнеса во время "желтой" воздушной тревоги.
Свои голоса "за" принятие постановления № 16027 отдали 302 народных депутата.
Кроме того, частным компаниям разрешили строить укрытия с последующей возможностью сдавать их в аренду или продавать предприятиям, непосредственно производящим вооружение.