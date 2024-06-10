Бізнес закликає запровадити повне бронювання для металургів: галузь на межі виживання

"За поточних підходів до бронювання заводи "Інтерпайпу" ризикують зупинитися через відсутність робочих рук. Уже зараз дефіцит персоналу становить 12%, а на деяких ділянках - 25%. Понад 10% робітників мобілізовано, частина людей безповоротно виїхала, решта – наслідок природної плинності персоналу, яка була і до війни", - каже Пахомов.

За його словами, у компанії очікують, що частина людей просто не вийде на зміни через посилення мобілізаційного законодавства і страх отримати повістку дорогою на роботу або додому. А існуюча схема бронювання не дає компанії змогу повноцінно працювати.

"За законом, ми можемо забронювати не більше 50% від чисельності чинного персоналу, решту потенційно маємо "віддати" фронту. Цієї 50%-ї квоти бронювання металургії не вистачає. Адже з посиленням мобілізаційного законодавства ми можемо втратити більшу частину другої половини персоналу, і замінити їх не зможемо", - зауважив директор з персоналу.

Крім того, важливо враховувати, що 50%-ва бронь відноситься до загальної кількості військовозобов’язаних у компанії, до числа яких не включаються вже мобілізовані. Іншими словами, чим більше наших працівників ідуть за мобілізацією, тим менше можемо забронювати тих, хто залишився працювати.

Він наголосив, що одним із варіантів, який може забезпечити підприємствам збереження обсягів виробництва, може бути поширення на металургію 100%-го бронювання, яке застосовується для підприємств паливно-енергетичного комплексу.

"Хорошим варіантом може бути повне бронювання за певним переліком критичних професій, на які неможливо швидко перекваліфікуватися. Наприклад, перевчити стропальника або штабелювальника можна за місяць. А сталевара, машиніста верстата, токаря або оператора верстата з ЧПУ потрібно навчати до року для набуття базових навичок і кваліфікації, а для досягнення цільової кваліфікації потрібні роки", - акцентував Пахомов.

Він наголосив, що підприємства у прифронтових регіонах не зможуть вирішити проблему нестачі персоналу без зміни системи бронювання. А без таких змін не можна не виключати сценарій зниження обсягів виробництва, що негативно і для компанії, і для держави.